Лос-Анджелес, США, , 20:13 — REGNUM Фильм «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли преодолел отметку в $1 млрд в мировом прокате. Об этом 26 июня пишет Deadline.

Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик» Кадр из трейлера

Как отмечает издание, за время пандемии коронавируса картина стала второй, заработавшей подобную сумму. Первым фильмом был «Человек-паук: Нет пути домой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, базовый гонорар Круза за съёмки в продолжении фильма «Топ Ган» составил $13 млн. Однако артист также должен получить вознаграждение от 10% до 20% от общей суммы проката, что может составить $200 млн.

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