Турин, Италия, 26 июня, 2022, 20:08 — ИА Регнум. 28-летний центрфорвард «Торино» и сборной Италии по футболу Андреа Белотти может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает журналист Николо Скира, «Монако» готов предложить итальянцу четырехлетний контракт.

Toro.it «Торино» и «Сассуоло»

Текущее соглашение Белотти с «Торино» рассчитано до 30 июня 2022 года. После истечения срока контракта футболист покинет туринский клуб на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Андреа Белотти принял участие в 22-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Прошедшей зимой в подписании Андреа Белотти был заинтересован санкт-петербургский «Зенит», однако «сине-бело-голубые» договорились с «Интернасьоналом» о трансфере Юри Алберто за 25 миллионов евро.