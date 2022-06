Нью-Йорк, США, , 20:04 — REGNUM Американский исполнитель Oliver Tree ударил фаната во время своего выступления в Нью-Йорке (США). Об этом 26 июня пишет TMZ.

Oliver Tree Цитата из клипа Oliver Tree

Во время концерта на сцену к Oliver Tree забрался фанат и попытался надеть на исполнителя свою кепку. Однако музыкант повалил поклонника на землю, нанося удары — после этого на сцену подоспела охрана и выволокла фаната из зала.

ИА REGNUM напоминает, что Oliver Tree подписал контракт с лейблом Atlantic Records в 2017 году после того, как его песня When I’m Down «завирусилась» в Сети. Наиболее известной композицией исполнителя стал трек Life Goes On 2021 года.

