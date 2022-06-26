Гармиш-Партенкирхен, Германия, , 20:04 — REGNUM Необходимо предпринимать усилия в масштабах всего мира по инвестированию в проекты по переходу на чистую энергетику. Это ключевые цели партнерства стран G7. Об этом сегодня, 26 июня, заявил президент Джо Байден, выступая на саммите «Большой семёрки», передаёт ТАСС.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, вкладывать средства нужно, чтобы обеспечить устойчивость важнейшей инфраструктуры к изменениям климата.

«Весь мир ощущает последствия на рынках энергоносителей» в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой семерки» (G7) под председательством Германии проходит 26–28 июня в Баварии.

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