Донецк, 26 июня, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:30 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Старомихайловка: выпущено семь мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Доломитному в ДНР еще четыре снаряда.