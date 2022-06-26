Наталья Стрельцова,
26 июня 2022, 21:16 — REGNUM В Москве прошла церемония прощания с певцом, солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Проститься с кумиром пришли тысячи поклонников.
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прощальный зал Троекуровского кладбища
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Оцепление на Троекуровском кладбище
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Поклонники Юрия Шатунова приехали из разных уголков страны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Траурная церемония прошла в Прощальном зале Троекуровского кладбища. Несмотря на 33-градусную жару, людская очередь растянулась на сотни метров, поклонники творчества Шатунова прибыли со всех уголков страны. Пришедшие несли артисту белые розы, пели хиты группы «Ласковый май», многие из них не могли сдержать слёз. Гроб с телом артиста был установлен в центре зала, украшенного также белыми розами. На выходе поклонникам раздавали портреты Юрия Шатунова с его автографом.
Проститься с Шатуновым пришли тысячи поклонников
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Оцепление на Троекуровском кладбище
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Поклонники Юрия Шатунова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юрий Шатунов родился в городе Кумертау Башкирской АССР в семье Владимира Клименко и Веры Гавриловой в 1973 году. Родители практически не занимались воспитанием мальчика, и в 11 лет маленький Юра попал в школу-интернат. В интернате Юра увлёкся музыкой, где в то время руководителем музыкального кружка был Сергей Кузнецов. Именно Кузнецову пришла идея создания группы «Ласковый май», в которую вошли воспитанники интерната. Юрий Шатунов стал главным лицом и солистом группы. Начиная с 1986-го группа начинает выступать на дискотеках в интернате и местном Доме культуры.
Гроб с телом Юрия Шатунова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Белые розы в память об артисте
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В это же время были созданы основные хиты «Ласкового мая»: «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег», которые стали всесоюзными хитами. После ухода из «Ласкового мая» Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссёра и начал свою сольную карьеру.
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Венки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Поклонники оставляли Юрию белые розы и записки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тело Юрия Шатунова кремируют, похоронят артиста 28 июня на Троекуровском кладбище. Церемония пройдёт в закрытом режиме.
На выходе поклонникам раздавали портреты Шатунова с его автографом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Портрет с автографом Шатунова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Портрет с автографом Шатунова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Поклонницы творчества Юрия Шатунова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сергей Кузнецов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. 22 июня артист отдыхал на даче у друзей в подмосковном Домодедово, где почувствовал резкое недомогание. Друзья доставили его в местную городскую больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти Шатунова не удалось.
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Юрием Шатуновым
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM