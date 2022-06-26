26 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 21:16 — REGNUM В Москве прошла церемония прощания с певцом, солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Проститься с кумиром пришли тысячи поклонников.

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прощальный зал Троекуровского кладбища Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Оцепление на Троекуровском кладбище Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Поклонники Юрия Шатунова приехали из разных уголков страны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Траурная церемония прошла в Прощальном зале Троекуровского кладбища. Несмотря на 33-градусную жару, людская очередь растянулась на сотни метров, поклонники творчества Шатунова прибыли со всех уголков страны. Пришедшие несли артисту белые розы, пели хиты группы «Ласковый май», многие из них не могли сдержать слёз. Гроб с телом артиста был установлен в центре зала, украшенного также белыми розами. На выходе поклонникам раздавали портреты Юрия Шатунова с его автографом.

Проститься с Шатуновым пришли тысячи поклонников Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Оцепление на Троекуровском кладбище Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Поклонники Юрия Шатунова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Юрий Шатунов родился в городе Кумертау Башкирской АССР в семье Владимира Клименко и Веры Гавриловой в 1973 году. Родители практически не занимались воспитанием мальчика, и в 11 лет маленький Юра попал в школу-интернат. В интернате Юра увлёкся музыкой, где в то время руководителем музыкального кружка был Сергей Кузнецов. Именно Кузнецову пришла идея создания группы «Ласковый май», в которую вошли воспитанники интерната. Юрий Шатунов стал главным лицом и солистом группы. Начиная с 1986-го группа начинает выступать на дискотеках в интернате и местном Доме культуры.

Гроб с телом Юрия Шатунова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Белые розы в память об артисте Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В это же время были созданы основные хиты «Ласкового мая»: «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег», которые стали всесоюзными хитами. После ухода из «Ласкового мая» Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссёра и начал свою сольную карьеру.

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Венки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Поклонники оставляли Юрию белые розы и записки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тело Юрия Шатунова кремируют, похоронят артиста 28 июня на Троекуровском кладбище. Церемония пройдёт в закрытом режиме.

На выходе поклонникам раздавали портреты Шатунова с его автографом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Портрет с автографом Шатунова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Портрет с автографом Шатунова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Поклонницы творчества Юрия Шатунова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Кузнецов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. 22 июня артист отдыхал на даче у друзей в подмосковном Домодедово, где почувствовал резкое недомогание. Друзья доставили его в местную городскую больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти Шатунова не удалось.

Церемония прощания с Юрием Шатуновым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM