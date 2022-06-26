Лондон, 26 июня, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Если бы Великобритания не вышла из ЕС, она не смогла бы так оперативно принимать решения о поставках оружия в Киев, заявил 26 июня премьер-министр страны Борис Джонсон.

Facebook.com/10downingstreet Борис Джонсон

Несмотря на свой выход из ЕС, Великобритания остаётся европейской страной, но теперь она может действовать «более глобально», сказал он.

Сейчас Великобритания занимает первое место на европейском континенте по объемам поставляемого в Киев оружия, добавил Джонсон.