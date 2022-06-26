Москва, 26 июня, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Возбуждены новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса в отношении военнослужащих Вооружённых сил Украины, сообщается 26 июня на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Эмблема СК РФ

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов) в отношении четырёх военных 24 отдельной механизированной бригады, шести военных 25 отдельной парашютно-десантной бригады и троих военных ВСУ 56 отдельной мотопехотной бригады

По данным СК РФ, 25–26 июня указанные украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР, ранены четыре человека, еще один мирный житель погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, новые два уголовных дела в отношении ряда киевских боевиков по факту их преступлений против мирных жителей республик Донбасс возбудили российские следователи.

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