Берлин, , 19:50 — REGNUM Лидеры стран «Большой семёрки» во время рабочего ужина на саммита в Германии обсудили вопрос о создании фотографий, которые бы доказали, что они «круче» президента России, передает 26 июня France Presse.

Борис Джонсон на COP26. 2020 No10 Downing Street

Премьер-министр Борис Джонсон в начале обеда спросил, предполагается ли оставаться в пиджаках или же снять их. Он предложил «показать, что мы круче Путина».

Премьер Канады Джастин Трюдо в ответ заявил, что следует «устроить показ верховой езды с голым торсом». «Так мы покажем наши мышцы», — отозвался Джонсон.