Лос-Анджелес, США, , 19:50 — REGNUM Шоураннер сериала «Академия Амбрелла» Стив Блэкман ответил на вопрос, будет ли шоу продлено на следующий сезон. Об этом 26 июня пишет Screen Rant.

Семья в сборе Цитата из т/с «Академия «Амбрелла"». 2019. США

По словам Блэкмана, если проект продлят на четвёртый сезон, то он может стать последним. Шоураннер также добавил, что уже знает, что именно будет в основе сюжета — в новых эпизодах он хотел бы рассказать о том, как главные герои «Академии Амбреллы» живут без сверхспособностей. «Я думаю, что если бы мы дошли до четвёртого сезона, он бы стал отличным завершением сериала. Я не говорю, что не могу сделать больше, но я думаю, что четыре сезона — это достаточно для зрителей», — объяснил он.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала «Академия Амбрелла» состоялась на Netflix в 2019 году — первые два сезона шоу являются адаптацией одноимённой серии комиксов издательства Dark Horse Comics. Третий сезон вышел 22 июня 2022 года.

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