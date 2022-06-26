Четвёртый сезон «Академии Амбрелла» может стать последним
Лос-Анджелес, США, 26 июня, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Шоураннер сериала «Академия Амбрелла» Стив Блэкман ответил на вопрос, будет ли шоу продлено на следующий сезон. Об этом 26 июня пишет Screen Rant.
По словам Блэкмана, если проект продлят на четвёртый сезон, то он может стать последним. Шоураннер также добавил, что уже знает, что именно будет в основе сюжета — в новых эпизодах он хотел бы рассказать о том, как главные герои «Академии Амбреллы» живут без сверхспособностей. «Я думаю, что если бы мы дошли до четвёртого сезона, он бы стал отличным завершением сериала. Я не говорю, что не могу сделать больше, но я думаю, что четыре сезона — это достаточно для зрителей», — объяснил он.
ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала «Академия Амбрелла» состоялась на Netflix в 2019 году — первые два сезона шоу являются адаптацией одноимённой серии комиксов издательства Dark Horse Comics. Третий сезон вышел 22 июня 2022 года.