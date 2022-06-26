Донецк, 26 июня, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республики вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:10 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли населенные пункты Доломитное и Горловка.