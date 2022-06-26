Ревда, Свердловская область, 26 июня, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Жительница Свердловской области взыскала с транспортной компании 666 100 рублей за утерянные личные вещи. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

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Установлено, что в сентябре 2020 года она заключила с одним ООО договор на перевозку из Богдановича в Кишинёв за 11 дней. Но машина опоздала на погрузку и приехала без грузчиков. В результате даме пришлось нанимать грузчиков самостоятельно и повторно оплачивать услугу. Но её вещи не прибыли в пункт назначения.

Гражданка потребовала в суде взыскать с перевозчика 872 400 рублей. Однако суд Ревды удовлетворил иск частично. Его решение подтвердил и областной суд.