Донецк, , 19:42 — REGNUM Населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республики вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:50 — населенный пункт Новопокровское — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в Народной милиции ДНР сообщили, что представители ВСУ выпустили более 170 снарядов и мин по территории республики с начала текущих суток.