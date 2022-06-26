Мадрид, 26 июня, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Мадридский «Реал», как сообщает испанское издание As, может подписать 18-летнего воспитанника бразильского клуба «Ботафого» Матеуса Насименто, которого бразильские СМИ сравнивают с Каримом Бензема.

Мадридский «Реал»

Текущее соглашение Матеуса Насименто с «Ботафого» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 18-летнего нападающего в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Матеус Насименто принял участие в семнадцати матчах за «Ботафого» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также бразилец получил пять желтых карточек.