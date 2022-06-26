Москва, , 19:35 — REGNUM В американском издании Politico читать можно только об интригах, скандалах, расследованиях, только уже на западный манер. Об этом сегодня, 26 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментирую статью издания о беседе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, которую подслушал журналист, передают РИА Новости.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Издание Politico опубликовало материал о встрече в одном из вашингтонских кафе посла России Анатолия Антонова, бывшего спецпредставителя госдепа США по Афганистану Залмая Халилзада и американского политолога Дмитрия Саймса.

Журналист Politico Дэниэл Липпман пишет, что сидел за соседним столом, слышал многое из того, что говорилось, и делал записи услышанного.

По утверждению американского журналиста, российский посол якобы говорил о необходимости «мирного соглашения» для урегулирования ситуации на Украине и спросил Халилзада, каких уступок в Вашингтоне ожидают от Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции являются причиной сбоев в поставках продовольствия, заявлял посол России в США Анатолий Антонов.

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