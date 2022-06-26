Лондон, , 19:31 — REGNUM Как сообщает издание Tuttosport, лондонский «Челси» готов предложить туринскому «Ювентусу» 40 миллионов евро и Тимо Вернера или Кристиана Пулишича за 22-летнего центрального защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

Матейс де Лигт Ajax.nl

Отмечается, что руководство «Ювентуса» не устраивает предложение «персионеров» и запрашивает 100 миллионов евро за трансфер футболиста.

В прошедшем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в 31-м матче итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Ювентус» выкупил де Лигта у амстердамского «Аякса» 18 июля 2019 года за 85,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.