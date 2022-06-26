Донецк, , 19:29 — REGNUM В Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения трое военнослужащих. Об этом 26 июня говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«При исполнении воинского долга в борьбе за независимость три защитника ДНР получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Луганское.