Лондон, , 19:28 — REGNUM Лондонский «Вест Хэм» предложил 29-летнему английскому атакующему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду подписать контракт. Футболист может присоединиться к «молотобойцам» на правах свободного агента.

Джесси Лингард (сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru

В прошедшем сезоне Джесси Лингард принял участие в 21-м матче за «красных дьяволов» во всех турнирах, в котором отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось продлевать контракт с футболистом.

Ранее сообщалось, что на Джесси Лингарда также претендует римская «Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью.