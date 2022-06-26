Эльтманн, , 19:24 — REGNUM Лидеры стран «Большой семёрки» возьмут на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине по её защите от вторжения России, сообщает 26 июня агентство Bloomberg со ссылкой на текст проекта заявления саммита.

Лидеры G7 Nato.int

В заявлении говорится, что страны G7 продолжат оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Уточняется, что формулировка важна, потому что члены альянса обеспокоены затягиванием войны, а некоторые, включая Германию и Францию, намекнули, что они могут быть более открыты для идеи прекращения огня путем переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия и США будут и далее всегда действовать сообща в вопросах оказания поддержки Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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