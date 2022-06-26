Bloomberg: страны G7 собираются оказывать бессрочную поддержку Украине
Эльтманн, Германия, 26 июня, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семёрки» возьмут на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине по её защите от вторжения России, сообщает 26 июня агентство Bloomberg со ссылкой на текст проекта заявления саммита.
В заявлении говорится, что страны G7 продолжат оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и поддерживать её столько, сколько потребуется.
Уточняется, что формулировка важна, потому что члены альянса обеспокоены затягиванием войны, а некоторые, включая Германию и Францию, намекнули, что они могут быть более открыты для идеи прекращения огня путем переговоров.
Как сообщало ИА REGNUM, Германия и США будут и далее всегда действовать сообща в вопросах оказания поддержки Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Читайте также: Шольц: ФРГ и США всегда будут сообща помогать Украине