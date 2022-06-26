Челябинск, 26 июня, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В Челябинске за январь–май лабораторно исследовали 96 проб водопроводной воды. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

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Из них 11 не соответствовали гигиеническим нормативам в том, что касается санитарно-химических показателей. При этом по микробиологическим показателям отмечалось соответствие всех проб гигиеническим нормативам.

Горячей воды проверили 28 проб. Из них две не соответствовали по санитарно-химическим показателям.