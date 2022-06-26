Лос-Анджелес, США, , 19:20 — REGNUM Американская актриса Аня Тейлор-Джой обручилась с возлюбленным, музыкантом Малкольмом МакРеем. Об этом 26 июня пишет Daily Mail.

Аня Тейлор-Джой в роли Эммы Вудхаус Цитата из к/ф «Эмма». реж Отем де Уайлд. 2020. Великобритания

Артистку сфотографировали папарацци, когда она выходила из частного самолёта — на фото видно, что у Тейлор-Джой на безымянном пальце появилось обручальное кольцо. Как отмечает издание, слухи о скором замужестве актрисы появились ещё на прошлой неделе.

ИА REGNUM напоминает, что Аня Тейлор-Джой получила первую известность популярность главной роли в фильме Роберта Эггерса «Ведьма». Актриса стала всемирно известной в 2020 году после выхода мини-сериала Netflix «Ход королевы», где актриса сыграла роль шахматистки Элизабет Хармон.

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