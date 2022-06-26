Донецк, 26 июня, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Несколько единиц военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили за сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 июня сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», один бронированный автомобиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка были подавлены две огневые точки ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке еще 20 мин калибра 82 мм.