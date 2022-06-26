Москва, 26 июня, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Западные страны по-прежнему относятся к другим государствам как «колонизаторы», заявила 26 июня в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Империалистическое мышление свойственно всем ведущим странам Запада, полагает Захарова.

«Они делят мир на исключительных, тех, кому всё можно и кому положено всё лучшее, и всех остальных, которых нужно эксплуатировать», — сказала представитель МИД.