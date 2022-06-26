Донецк, , 19:11 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 170 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 26 июня сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 170 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», ствольной артиллерии калибра 152 и 122-мм, а также 120 и 82-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы десяти населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ. По последним данным, в результате обстрелов один мирный житель погиб и семь получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский.