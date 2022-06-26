Донецк, 26 июня, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 170 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 26 июня сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 170 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», ствольной артиллерии калибра 152 и 122-мм, а также 120 и 82-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы десяти населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ. По последним данным, в результате обстрелов один мирный житель погиб и семь получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский.