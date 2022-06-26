Химки, Московская область, , 19:08 — REGNUM Дочь народного артиста Михаила Кокшенова Алиса пострадала от действий автомобильного афериста и обратилась в прокуратуру после того, как лишилась своего автомобиля, передает 26 июня ТАСС со ссылкой на юриста Ивана Мельникова, который представляет ее интересы.

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Алиса Кокшенова сдавала в аренду Ford Focus, который купила в кредит под большой процент. Решив побыстрее отдать кредит за эту машину, она отдала ее в аренду случайному знакомому Саргису Давтяну, проживающему в подмосковных Химках,

Но арендатор её автомобиля перестал платить деньги и выходить на связь. По словам юриста, для выплаты кредита ей пришлось продать бизнес, квартиру в Химках и переехать в Тверскую область.

Женщина обратилась в полицию. Давтяна задержали, но вскоре отпустили. В возбуждении уголовного дела было отказано. Сейчас юрист написал заявление в прокуратуру Московской области с просьбой принять меры для восстановления законных прав пострадавшей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной жертвой автомобильных мошенников стала 40-летняя жительница Судогды, приехавшая во Владимир за новой машиной.

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