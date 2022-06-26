Манчестер, Великобритания, , 19:07 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, агент 37-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду Жорже Мендеш обсуждал с мюнхенской «Баварией» трансфер футболиста, однако немецкий клуб отказался от подписания из-за возраста нападающего.

Криштиану Роналду (сс) Анна Нэсси soccer.ru

В прошедшем сезоне Криштиану Роналду принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету португальца шесть голов в семи встречах.

Текущее соглашение Роналду с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 37-летнего футболиста в 30 миллионов евро.