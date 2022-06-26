Москва, 26 июня, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал переход 26-летнего российского флангового нападающего самарских «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Квинси Промес

«Думаю, в РПЛ все его отлично знают. Отличный игрок с впечатляющей статистикой. Следил за ним и знаю его сильные качества. И очень рад, что наша группа атаки укрепилась таким игроком. Отлично, что теперь Зиньковский с нами», — цитирует Промеса пресс-служба «красно-белых».

«Спартак» выкупил Зиньковского у самарских «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро. При этом трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне российский футболист принял участие в тридцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами.