Париж, 26 июня, 2022, 19:01 — ИА Регнум. 30-летний фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар намерен покинуть парижский клуб из-за слов президента клуба. Об этом 26 июня сообщило издание RMC Sport.

Antoine Dellenbach Неймар

По информации источника, Неймару не понравились недавние высказывания Аль-Хелаифи в прессе. Также футболист считает, что его не ценят в клубе.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» начал переговоры с «Пари Сен-Жермен» по аренде бразильского нападающего.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Неймар принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

За ПСЖ Неймар выступает с 3 августа 2017 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.