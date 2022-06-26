Луганск, 26 июня 2022, 18:55 — REGNUM Село Боровское в пригороде Лисичанска заняли союзные силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 26 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко журналистам.
«Нашими подразделениями (ЛНР) при поддержке чеченского спецназа «Ахмат» занято с. Боровское», — сказал Филипоненко.
Он добавил, что за данный населенный пункт, который в настоящее время находится под контролем союзных войск, долгое время шли ожесточенные бои.
Как передавало ИА REGNUM, 26 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделениями НМ ЛНР при поддержке войск РФ полностью освобождены Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино.