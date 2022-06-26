Луганск, 26 июня, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Село Боровское в пригороде Лисичанска заняли союзные силы России и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 26 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко журналистам.

Mstyslav Chernov Донбасский ополченец

«Нашими подразделениями (ЛНР) при поддержке чеченского спецназа «Ахмат» занято с. Боровское», — сказал Филипоненко.

Он добавил, что за данный населенный пункт, который в настоящее время находится под контролем союзных войск, долгое время шли ожесточенные бои.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделениями НМ ЛНР при поддержке войск РФ полностью освобождены Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино.