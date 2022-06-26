26 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили статью канадского журналиста, который утверждает, что в рядах ВСУ, брошенных умирать в Донбассе, считают, что украинское командование совершило предательство.

Тимур Кондратьев, , 18:50 — REGNUM Материал канадского агентства CBC News, в котором утверждается, что украинские власти бросили военнослужащих вооружённых сил Украины погибать в Донбассе, отчего солдаты воспринимают это как предательство, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«ВСУ что-то поздно это заметили. Их предали и продали ой как давно!» — пишет Людмила Ш.

Многие пользователи были приятно удивлены внезапной сознательности украинских солдат.

«Все вокруг об этом уже давным-давно говорили. Часть вооружения, конечно же, доходит, но далеко не большая его часть. Кому война, а кому мать родна. На Украине осталось слишком мало офицеров и прочих генералов, готовых бороться за эту страну», — поделился своим мнением Сергей И.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские военнослужащие почуяли запах предательства только тогда, когда оказались брошены командованием и остались без западного вооружения, несмотря на россказни киевского режима о том, что чуть ли не каждый день идут поставки.

«Всё это западное оружие украинским командованием разворовано и распродано. А потом оно всплывет в других горячих точках», — предрекает Светлана Ф.

«Надо же! А когда это произошло, вы знаете? Гораздо раньше, чем началась российская спецоперация! Ну хоть так доходить стало, и то хорошо. Кажется, украинский народ начинает понимать, в какое болото его Зеленский завёл», — написал Дмитрий Б.

Часть людей полагает, что предательство на Украине случилось уже очень давно, просто украинцы не хотели в это верить.

«Причём зрада дважды. Сначала до 24 февраля, когда предлагалось сохранить страну, но прекратить заигрывание с НАТО. И теперь сейчас, когда Зеленский тупо рубит бабки, наплевав на людей (под кайфом или под дулом англосаксов). Потом он наверняка свалит на туманный Альбион, а разгребать последствия придётся украинскому народу», — уверен Саня М.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Ряд пользователей указывает на то, что руководство Украины должно понести заслуженное наказание не только от рук российских военных, но и от народного гнева.

«Такой позор! Нельзя такое спускать, руководство должно за всё ответить!» — считает Дмитрий К.

«Ну так в чём проблема, украинцы? Идите и разбирайтесь со своим руководством! С Зелей в первую очередь! Это он вас кинул и даже носом не повёл, когда вас уже тысячами стали в плен брать», — отметил Антон М.

Нашлись и те, кто призвали украинских солдат прекратить бессмысленную войну, сложить оружие и отправиться домой либо же перейти на сторону России, которая оценит такой поступок.

«Большая часть армии Украины в целом не понимает, за что сражается. ВСУ ведь по всем направлениям сейчас просто отступают!» — подметила Надежда С.

«Так сдавайтесь в плен, чтобы живыми остаться! Либо же переходите на сторону российской армии, сражайтесь с нацизмом! Оружие уже перепродали давно, командование вас бросило. Только Россия позволит вам сохранить Украину от полного уничтожения. Запад приговорил вас и ваши семьи!» — обращается Наташа К.

«Сдались бы уже давно, пошли бы куда-нибудь перекантовались с коробкой сухпайка. Украине ни с каким чужим оружием и армией не остановить спецоперацию России. 100% проигрыш. Так зачем умирать?» — спрашивает Сергей С.

Напомним, 26 июня канадское агентство CBC News опубликовало статью репортёра Нила Хауэра, который поведал о том, что украинские власти бросили военнослужащих вооружённых сил Украины погибать в Донбассе, отчего солдаты воспринимают это как предательство.