Вашингтон, 26 июня, 2022, 18:44 — ИА Регнум. «Большая семёрка» запускает новый проект по развитию глобальной инфраструктуры, сообщили в администрации США 26 июня.

Флаг США

Вашингтон намерен в ближайшие пять лет привлечь на эти цели до 200 млрд долларов, а общий объем инвестиций должен составить до 600 млрд долларов.

Речь идет об инфраструктуре, которая должна позволить «укрепить и диверсифицировать» цепочки поставок, отметили в американской администрации.