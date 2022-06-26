«Большая семёрка» обещает 600 млрд долларов на новые цепочки поставок
Вашингтон, 26 июня, 2022, 18:44 — ИА Регнум. «Большая семёрка» запускает новый проект по развитию глобальной инфраструктуры, сообщили в администрации США 26 июня.
Флаг США
Вашингтон намерен в ближайшие пять лет привлечь на эти цели до 200 млрд долларов, а общий объем инвестиций должен составить до 600 млрд долларов.
Речь идет об инфраструктуре, которая должна позволить «укрепить и диверсифицировать» цепочки поставок, отметили в американской администрации.