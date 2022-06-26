Северодонецк, ЛНР, 26 июня, 2022, 18:43 — ИА Регнум. С территории завода «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики эвакуировали 500 гражданских лиц, которые оставались на заводе. Они не были дома уже четыре месяца, поэтому вывозим их в город. Об этом сегодня, 26 июня, рассказал начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса ЛНР (позывной «Штурман»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Igor606 Химический комбинат «Азот». Северодонецк

По его словам, ещё столько же человек (порядка 500) остаются на территории завода «Азот». Сейчас пока туда проехать нельзя — небезопасно. Легковые машины, автобусы, «Уралы» проехать, конечно, могут, но их просто расстреляют ВСУ со стороны Лисичанска.

По рассказам местных жителей, порядка 500 мирных жителей укрылись на территории завода в начале марта, когда в Рубежное начали заходить войска ВСУ. Украинская армия сгоняла людей, не выпускала из бомбоубежища и использовала в качестве щита.

Военнослужащий войск ЛНР заявил, как только появится возможность безопасно проехать туда, мы обязательно это сделаем.

Уже спасённые люди вывозятся в военную комендатуру Северодонецка, все они проходят регистрацию. После этого всем, кто решил остаться в ЛНР, помогаем и развозим их по домах.

Все остальные вывозятся на Старобельск, там находится палаточный городок МЧС, где им оказывают медицинскую помощь, помогают в расселении тем, у кого сгорели дома от обстрелов ВСУ.

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