Москва, 26 июня, 2022, 18:34 — ИА Регнум. 26 июня в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в рамках товарищеской встречи одержал волевую победу над «Велесом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

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Забитыми мячами в составе «железнодорожников» отметились Вадим Раков (63’) и Лукас Фассон (86’). Единственный гол «Велеса» на первой минуте встречи забил Геворк Саркисян.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Даниил Худяков, Тин Едвай, Дмитрий Живоглядов, Марк Мампасси, Максим НЕнахов, Сергей Бабкин, Даниил Куликов, Максим Петров, Даниил Попов, Вильсон Изидор, Марко Раконьяц.

«Велес»: Петр Косаревский, Филип Стаменкович, Марат Бокоев, Евгений Макеев, Дмитрий Прищепа, Павел Баранов, Владимир Кабахидзе, Константин Кертанов, Виктор Кисилев, Ираклий Логуа, Геворк Саркисян.

«Локомотив» выкупил 21-летнего бразильского центрального защитника Лукаса Фассона у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.