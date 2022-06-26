ВСУ снова обстреляли платформу «Черноморнефтегаза»
Симферополь, 26 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Новый обстрел платформы «Черноморнефтегаза» в Черном море со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвержден. Об этом 26 июня сообщил ТАСС представитель экстренных служб.
Буровая платформа «Черноморнефтегаза». Черное море. Россия
«Да, — сказал источник. — Это обстрел со стороны ВСУ».
Представитель экстренных служб добавил, что в результате обстрела никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня боевики ВСУ нанесли удар по буровым платформам на Одесском месторождении в Чёрном море.