Никита Третьяков,
26 июня 2022, 19:46 — REGNUM Северодонецк встречает угрюмо. Следы боев сразу бросаются в глаза. Здесь — сожжённый танк, там — гаубица, уничтоженная вместе с тянувшим её военным грузовиком, чуть поодаль — украинские окопы, траншеи, сообщающиеся прямо с подвалами жилых домов, где были оборудованы огневые точки. Всё здесь напоминает о городе-страдальце Мариуполе: Северодонецк так же был превращен в крепость, а завод «Азот» в его центре — наподобие «Азовстали» — стал крепостью внутри крепости.
Российские танки на улицах Северодонецка
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Сожжённый танк под Северодонецком
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Российские танки в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Сожженная гаубица в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Северодонецк. Июнь 2022 года
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Окопы ВСУ у жилых домов
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Окопы ВСУ у жилых домов Северодонецка
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Окопы ВСУ у жилых домов Северодонецка
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Северодонецк взят и полностью зачищен 24 июня, теперь на территории города и завода находиться сравнительно безопасно — теоретически сохраняется опасность обстрелов, так как город находится в зоне досягаемости артиллерии ВСУ, расположенной в Лисичанске, но на практике таких обстрелов пока не ведется: зажатые в кольцо украинские войска либо не видят в них смысла, либо уже не обладают достаточным запасом снарядов.
Проходная завода «Азот» в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Бюро пропусков завода «Азот»
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Бюро пропусков завода «Азот»
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Бюро пропусков завода «Азот»
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Закусочная «Чебуречная» завода «Азот»
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Магазин на территории завода «Азот»
Никита Третьяков © ИА REGNUM
След от минометного попадания
Никита Третьяков © ИА REGNUM
След от минометного попадания на заводе «Азот»
Никита Третьяков © ИА REGNUM
На территории завода «Азот» в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
На территории завода «Азот» в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
На территории завода «Азот» в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
На территории завода «Азот» в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
На территории завода «Азот» в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
На территории завода «Азот» в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
На территории завода «Азот» в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
На территории завода «Азот» в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
На территории завода «Азот» в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
На территории завода «Азот» в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
На территории завода «Азот» в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
На территории завода «Азот» в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
На территории завода «Азот» в Северодонецке
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Сам город и завод в его сердце крепко потрепали бои, но здесь нет и половины тех разрушений, которые пришлись на долю Мариуполя. Во многих кварталах выбиты стекла, дома тут и там посечены осколками, дороги размечены смертоносными «цветками» минометных попаданий. Но почти не видно сожженных дотла или обрушенных домов, люди не толпятся у подъездов, не зная, куда пойти, а живут в своих домах и квартирах, на лицах не видно отчаяния, только усталость.
Северодонецк. Июнь 2022 года
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Северодонецк. Июнь 2022 года
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Автомобиль после обстрела
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Северодонецк. Последствия боев
Никита Третьяков © ИА REGNUM
Мастерство наступления Союзных войск России, ЛНР и ДНР только возрастает, а склонность ВСУ к бессмысленной, но разрушительной обороне с заложниками — угасает. Последние украинские формирования ушли с «Азота» в Лисичанск, оставив на заводе сотни мирных жителей, которые стеклись туда в поисках убежища еще в самом начале марта. До последней, самой ожесточенной фазы боев у людей в бомбоубежищах под заводом были вода и свет, поставлялось продовольствие, некоторые люди продолжали ходить на работу. Теперь все они смогут вернуться в свои дома и — чем скорее, тем лучше - вернуться к мирной жизни.
Эвакуация мирных жителей
Никита Третьяков © ИА REGNUM