26 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Никита Третьяков, , 19:46 — REGNUM Северодонецк встречает угрюмо. Следы боев сразу бросаются в глаза. Здесь — сожжённый танк, там — гаубица, уничтоженная вместе с тянувшим её военным грузовиком, чуть поодаль — украинские окопы, траншеи, сообщающиеся прямо с подвалами жилых домов, где были оборудованы огневые точки. Всё здесь напоминает о городе-страдальце Мариуполе: Северодонецк так же был превращен в крепость, а завод «Азот» в его центре — наподобие «Азовстали» — стал крепостью внутри крепости.

Российские танки на улицах Северодонецка Никита Третьяков © ИА REGNUM

Сожжённый танк под Северодонецком Никита Третьяков © ИА REGNUM

Российские танки в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

Сожженная гаубица в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

Северодонецк. Июнь 2022 года Никита Третьяков © ИА REGNUM

Окопы ВСУ у жилых домов Никита Третьяков © ИА REGNUM

Окопы ВСУ у жилых домов Северодонецка Никита Третьяков © ИА REGNUM Окопы ВСУ у жилых домов Северодонецка Никита Третьяков © ИА REGNUM

Северодонецк взят и полностью зачищен 24 июня, теперь на территории города и завода находиться сравнительно безопасно — теоретически сохраняется опасность обстрелов, так как город находится в зоне досягаемости артиллерии ВСУ, расположенной в Лисичанске, но на практике таких обстрелов пока не ведется: зажатые в кольцо украинские войска либо не видят в них смысла, либо уже не обладают достаточным запасом снарядов.

Проходная завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

Бюро пропусков завода «Азот» Никита Третьяков © ИА REGNUM

Бюро пропусков завода «Азот» Никита Третьяков © ИА REGNUM Бюро пропусков завода «Азот» Никита Третьяков © ИА REGNUM

Закусочная «Чебуречная» завода «Азот» Никита Третьяков © ИА REGNUM

Магазин на территории завода «Азот» Никита Третьяков © ИА REGNUM

След от минометного попадания Никита Третьяков © ИА REGNUM

След от минометного попадания на заводе «Азот» Никита Третьяков © ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

На территории завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

На территории завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

На территории завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

На территории завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

На территории завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

На территории завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

На территории завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

На территории завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

На территории завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

Сам город и завод в его сердце крепко потрепали бои, но здесь нет и половины тех разрушений, которые пришлись на долю Мариуполя. Во многих кварталах выбиты стекла, дома тут и там посечены осколками, дороги размечены смертоносными «цветками» минометных попаданий. Но почти не видно сожженных дотла или обрушенных домов, люди не толпятся у подъездов, не зная, куда пойти, а живут в своих домах и квартирах, на лицах не видно отчаяния, только усталость.

Северодонецк. Июнь 2022 года Никита Третьяков © ИА REGNUM

Северодонецк. Июнь 2022 года Никита Третьяков © ИА REGNUM

Автомобиль после обстрела Никита Третьяков © ИА REGNUM

Северодонецк. Последствия боев Никита Третьяков © ИА REGNUM

Мастерство наступления Союзных войск России, ЛНР и ДНР только возрастает, а склонность ВСУ к бессмысленной, но разрушительной обороне с заложниками — угасает. Последние украинские формирования ушли с «Азота» в Лисичанск, оставив на заводе сотни мирных жителей, которые стеклись туда в поисках убежища еще в самом начале марта. До последней, самой ожесточенной фазы боев у людей в бомбоубежищах под заводом были вода и свет, поставлялось продовольствие, некоторые люди продолжали ходить на работу. Теперь все они смогут вернуться в свои дома и — чем скорее, тем лучше - вернуться к мирной жизни.