Лион, Франция, , 18:29 — REGNUM 22-летний фланговый атакующий защитник «Фейеноорда» и сборной Нидерландов по футболу Тайрелл Маласия продолжит карьеру во Франции. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Лион» согласовал трансфер футболиста за 15 миллионов евро.

«Лион» - «Зенит» Андрей Пронин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Тайрелл Маласия принял участие в 49-ти матчах за клуб из Роттердама во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. В составе сборной Нидерландов на счету латераля один ассист в двух матчах группового этапа Лиги наций УЕФА.

Текущее соглашение защитника с «Фейеноордом» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего нидерландца в 17 миллионов евро.