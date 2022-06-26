ВСУ выпустили по Гольмовскому еще 10 снарядов калибра 122 мм
Донецк, 26 июня, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:25 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке еще 20 мин калибра 82 мм.