26 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 18:30 — REGNUM Информация, согласно которой страны «Большой семёрки» (G7) обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот страны G7 и признались в том, что никакого свободного рынка на Западе нет и в помине. Сборище тиранов, которые пытаются навязать свою волю всей планете», — считает Михаил Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что G7 своим решением, если такое, конечно же, случится, по сути, уничтожат принципы свободного рынка, насадив миру свою волю.

«А как же свободный рынок? И хотеть-то всегда можно, да кто же им даст по цене их хотелок?» — интересуется Олег Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что хотеть — не значит иметь. «Большой семёрке» предстоит придумать механизм, благодаря которому им удастся установить предельные цены на чужой товар.

«Хотеть-то они хотят, да кто ж им даст? Пусть уж тогда и плановую экономику вводят, клоуны», — предлагает Артём Л.

«А мы пойдём завтра с подружками в супермаркет и там тоже установим предельные цены, удобные лично нам. А то они там вообще обнаглели! Как думаете, получится у нас?» — спрашивает Светлана Ф.

Часть людей полагает, что намерение G7 попахивает откровенным безумием.

«Можно установить цену только на свой продукт, цену назначает не покупатель. Сумасшедшие бюрократы!» — пишет Геннадий С.

«Нет уж. Об уровне адекватности инициаторов подобного бреда — это к специалистам. Мне вообще интересно: это какой-то новый вид торговли, когда покупатель назначает цену на необходимый ему товар? Идея, конечно, интересная, но только для покупателя. Есть ведь ОПЕК+ и интересы стран-экспортёров энергоресурсов. Думаю, нам всем необходимо собраться и обсудить, как пресечь на корню подобные безумные идеи со стороны стран G7», — предлагает Александр П.

Саммит G7. Брюссель. 2022 Nato.int

Ряд пользователей указывает на то, что стремительно нищающий Запад ищет для себя пути спасения.

«А с какого перепуга? Нефть российская, а они устанавливать будут на неё цены? Каким образом, интересно? Есть деньги — покупай, нет — ваши проблемы», — написала Светлана Р.

«Нет, они могут какую угодно цену назначать. Просто нефть продавать им не будем, да и всё. Тем паче, что к концу года они и так собираются отказаться от неё (те, кто покупают)», — отметил Николай Н.

Нашлись и те, кто уверены, что, даже если Россия столкнётся с ценовыми ограничениями по продаже нефти на Западе, всё равно это не спасёт «Большую семёрку» от стремительного роста стоимости топлива.

«Если они установят ограничение на нашу нефть, то цены на мировую нефть просто взлетят в высоту! А так как мы им, естественно, не будем по таким ценам продавать, которые они сами определили, то им придется покупать нефть из других стран ещё дороже. Ну, а мы в любом случае сможем продавать свою кому угодно с небольшой скидкой от мировых цен», — поделился своим мнением Дмитрий Д.

Напомним, 26 июня агентство Reuters опубликовало материал со ссылкой на собственный источник в правительстве Германии, согласно которому страны «Большой семёрки» обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть.