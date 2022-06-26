Лондон, 26 июня, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, лондонский «Челси» согласовал с 27-летним нападающим «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахимом Стерлингом условия личного контракта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахим Стерлинг

По информации источника, в ближайшее время «пенсионеры» сделают «горожанам» предложение по трансферу Стерлинга. В подписании нападающего заинтересован главный тренер «Челси» Томас Тухель.

В прошедшем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА нападающий набрал 5 (3+2) очков по системе гол+пас в двенадцати встречах.