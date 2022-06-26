Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM Агент 25-летнего нападающего санкт-петербургского «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия опроверг информацию об уходе футболиста в португальскую «Бенфику».

Игрок команды Зенит Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

«Слухи про «Бенфику» — неправда. Клаудиньо остается в «Зените», — цитирует Гарсию РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» заинтересована в подписании бразильца и уже обращалась к футболисту с запросом о переходе.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Клаудиньо принял участие в 23-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также бразилец был признан лучшим игроком РПЛ.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 13 августа 2021 года после перехода из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.