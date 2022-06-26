Донецк, , 18:14 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:48 — населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 20 мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела горловского поселка городского типа Гольмовский со стороны ВСУ погибла женщина.