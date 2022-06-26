Бухарест, 26 июня, 2022, 18:14 — ИА Регнум. В МИД Румынии 26 июня раскритиковали высказывания первого заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева о перспективах Молдавии в свете предоставления ей статуса кандидата на членство в ЕС.

Ștefan Jurcă Бухарест

Как сообщалось ранее, Медведев заявил, что считает вероятным не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а опосредованное — через вхождение в состав «новой Великой Румынии».

Высказывания, подобные тем, что сделал Медведев, разочаровывают и одновременно служат свидетельством верности решения о предоставлении Кишиневу нового статуса, полагают в Бухаресте.