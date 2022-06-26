Таллин, 26 июня, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Полное прекращение экспорта товаров из России и Белоруссии в Эстонию обойдется местным предприятиям в 860 млн евро, с такой оценкой выступили 26 июня в эстонском Центре мониторинга развития.

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Основной удар, по мнению экспертов, будет нанесен по отраслям логистики, металлургии и деревообработки.

По итогам 2021 года товары из России и Белоруссии составляли около 14% экспорта Эстонии. Большая часть поставок — топливо, полезные ископаемые, древесина, металлургическая и химическая продукция.