Донецк, 26 июня, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В результате обстрела горловского поселка городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом 26 июня сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Жительница посёлка Гольмовского Л. Т. К. 1955 года рождения, получившая ранения вследствие сегодняшнего обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, скончалась», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли Гольмовский из «Градов».