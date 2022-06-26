Москва, , 18:05 — REGNUM 54-летний российский функционер Ашот Хачатурянц покинет должность президента Российской Премьер-лиги. По информации издания «РБ Спорт», Хачатурянц сообщит клубам о своем решении в понедельник, 27 июня.

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц Дарья Драй © ИА REGNUM

Временно исполняющим обязанности президента Российской Премьер-лиги будет назначен генеральный секретарь Российского Футбольного Союза (РФС) Александр Алаев.

Действующим победителем Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 является санкт-петербургский «Зенит», одержавший в прошедшем сезоне девятнадцать побед, потерпевший лишь три поражения и набрав 65 очков по итогам тридцати туров регулярного чемпионата.