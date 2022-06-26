Эльтманн, Германия, 26 июня, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) обеспокоены текущей ситуацией в мировой экономике. Об этом сегодня, 26 июня, по полях саммита заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Michael Lucan Олаф Шольц

Шольц считает, что страны «Большой семёрки» должны взять на себя общую ответственность ведь все страны G7 обеспокоены кризисами.

«Во многих странах темпы экономического роста снижаются, наблюдаются высокая инфляция и нехватка сырья, нарушение цепочек поставок. Это нужно преодолеть», — пояснил Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия и США будут и далее всегда действовать сообща в вопросах оказания поддержки Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Читайте также: Шольц: ФРГ и США всегда будут сообща помогать Украине